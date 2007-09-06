Шість косуль загинули в харківському зоопарку, злякавшись собак

Шість косуль - чотири дорослих тварин і двоє малят - загинули в зоопарку Харкова, повідомив РІА "Новости" директор зоопарку Олексій Григор’єв.

"Вночі біля їх вольєрів почали гавкати собаки. Косулі - дуже боязкі. У дикій природі вони негайно тікають від небезпеки, а тут почали битися в огорожу", - сказав він.

За словами директора зоопарку, дорослі косулі загинули, розбившись об стіни вольєрів, а у двох малюків від переляку стався розрив серця.

Тепер у харківському зоопарку залишився тільки один самець косулі - він був в іншому вольєрі.