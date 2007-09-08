Партія регіонів збирає підписи на Майдані (фото)

Партія регіонів розпочала кампанію по збору підписів на підтримку проведення референдуму щодо російської мови і позаблокового статусу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, акції по збору підписів на підтримку проведення всеукраїнського референдуму сьогодні також стартували в Харкові, Сімферополі, Донецьку, Одесі, Полтаві.

Акцію в Києві на Майдані Незалежності очолили народні депутати України 5-го скликання від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО і Вадим КОЛІСНИЧЕНКО, а також кандидат у народні депутати Валерій КОНОВАЛЮК, які першими поставили свої підписи на підтримку проведення референдуму за народною ініціативою.

Зокрема, громадянам України пропонується поставити підпис за проведення референдуму, на який пропонується винести такі за питання:

1. Чи згодні Ви, щоб державними мовами в Україні були українська і російська мови?

2. Чи згодні Ви, щоб голови районних і обласних державних адміністрацій обиралися громадянами України?

3. Чи згодні Ви, щоб Україна була державою, яка не бере участь у військових блоках?

Фото Євгена Орловського / УНІАН