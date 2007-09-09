Періс Хілтон вирішила назвати свого сина Лондоном

Періс Хилтон вирішила народити дитину і навіть вибрала для неї ім`я. Якщо народиться хлопчик, то тусовщиця назве його Лондон, так як звали її домашнього кота, повідомляє сайт news.peoplesз посиланням на Ireland Online.

В інтерв`ю журналу Elle Хілтон, ім`я якої перекладається як Париж, розповіла про своє бажання народити дитину в 2008 році. "Наступного року я хочу дитину, тому мені потрібно підготувати свій організм", - сказала вона. "Якщо народиться хлопчик, то я назву його Лондоном. У мене був кіт на кличку Лондон. Мені також подобається ім`я Періс Молодший. Обожнюю дітей. Хочу, щоб у мене їх було троє або четверо", - додала вона.

Думки щодо материнства прийшли міс Хілтон після того, як завагітніла її подруга і колега по серіалу The Simple Life, Ніколь Річі. Періс заявила, що Ніколь "буде найкращою матір`ю", і вона вже допомагала їй купувати одяг для майбутньої дитини.