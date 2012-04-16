На трасі Київ-Чоп «поцілувалися» дві іномарки: семеро людей травмовані (фото)
10:42, 16 квітня 2012
Разное
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У Львівській області під час зіткнення двох автомобілів постраждало семеро осіб.
|ДТП на Львівщині: постраждали люди
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, 15 квітня о 16.20 на 672-му км автодороги Київ-Чоп, біля с.Козьова Сколівського району водій автомобіля KIA Magentis, за попередніми даними, не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat.
Фото прес-служби Управління ДАІ МВС України
Внаслідок ДТП обидва водії, четверо пасажирів автомобіля Volkswagen та один пасажир автомобіля КІА отримали тілесні ушкодження, з якими були госпіталізовані до лікарні.
Триває розслідування.
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