Даїшники з початку року вилучили у водіїв півтисячі фальшивих «ксив»
13:12, 16 квітня 2012Разное
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У Києві з початку року вилучено майже 500 «спецдокументів», власники яких сподівалися на прихильне ставлення співробітників ДАІ..
|Власників «спецдокументів» притягуватимуть до адміністративної відповідальності
«Але на сьогоднішній день чинним законодавством не передбачено жодних документів, які давали б право водієві уникнути покарання за порушення Правил дорожнього руху», - наголосив начальник Управління ДАІ Києва Анатолій Курінний.
«Тому інспектори столичної ДАІ вилучають такі «посвідчення» і «перепустки» та будуть вилучати і надалі (тільки з початку поточного року їх виявлено майже 500), а власників притягуватимуть до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху на загальних підставах», - наголошується у повідомленні ДАІ.
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