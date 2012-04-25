Луценку шиють чергову справу, у якій немає ні потерпілих, ні збитків

Юрія Луценка знову судять. Тепер екс-міністр внутрішніх справ виступає фігурантом справи про отруєння екс-президента Віктора Ющенка. Цей епізод кримінальної справи проти Луценка наприкінці січня 2012 року виділили в окреме провадження. Слідчі ГПУ і служителі Феміди завбачливо готували справи про запас. І зараз, коли рішення Європейського суду з прав людини щодо затримання й арешту екс-міністра ось-ось буде прийнято й однопартійці екс-міністра заявляють, що до літа Луценко буде на волі, нові справи вирішили видати на-гора.

Нагадаємо, ГПУ звинувачує Луценка у зловживанні владою, а саме – у незаконному прослуховуванні та стеженні за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка, що “завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам і інтересам Валентина Давиденка”.

Найцікавіше, що сам “потерпілий” себе таким не вважає. Про це пан Давиденко заявив у залі суду в присутності журналістів. Як розповідав екс-водій Сацюка, за ним один рік стежили в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння Ющенка нібито законно, а ще півроку – нібито незаконно й нібито через рішення Луценка. Цікаво, як дізнався про це Давиденко: “Мене викликали на допит і сказали: ви знаєте, щодо вас були порушені строки ОРД...” На питання адвоката Луценка Олексія Баганця: “У чому проявилася заподіяна вам шкода?” - “постраждалий” щиро відповів: “Ні в чому. Морально неприємно”.

Наведемо ще один невеличкий, але доволі красномовний шматок діалогуміж Луценком і Давиденком під час допиту свідків у залі суду.

– Якби ви знали, що є дозвіл суду й Генпрокуратури на стеження за вами, ви б не вважали себе потерпілим? – продовжує допит підсудний.

– Ні.

Луценко просить суддю дати можливість Давиденку ознайомитися в залі суду з матеріалами справи, у яких, серед іншого, розписано всі слідчі дії, зокрема стеження за ним та прослуховування його розмов, підкріплені “благословенням” і ГПУ, і суду.

– Ви переконалися, що є рішення і суду, і прокуратури? – після паузи запитує Юрій Віталійович.

– Так, – каже Давиденко.

– Після цього ви вважаєте себе потерпілим?

– Ну, якщо все це так, як написано в документах, то, звісно, як я можу вважати себе потерпілим?

І через цього “потерпілого” Луценку “шиють” кримінальну справу. Дарма що в той самий час Віктор Пшонка заявляє, що ГПУ має достатньо матеріалів для закриття справи про отруєння Віктора Ющенка. Матеріалів то достатньо, але ж політично не доцільно, як виявилося...

Сам Луценко вважає юридичною маячнею порушену проти нього кримінальну справу.

"З юридичного погляду ця справа не має жодної перспективи. Як можна звинувачувати мене в незаконному продовженні оперативно-розшукових заходів щодо водія колишнього першого заступника голови СБУ Сацюка, якщо закон передбачає таку можливість протягом 15 років від дати заведення відповідної справи? Її було порушено ще за міністра Василя Цушка 2007 року", – каже екс-міністр.

Адвокати екс-міністра не бачать не те що складу злочину в діях Луценка. вони переконані, що в цій справі "немає навіть події злочину".

Але судді на манежі ті самі. Щоправда, в урізаному складі. Тепер Анна Медушевська, яка входила в “трійку” служителів Феміди в попередньому судовому процесі над Луценком, і за вироком яких його було засуджено до 4 років позбавлення волі, одноосібно головує в новому процесі. Тому не дивно, що суд відмовив адвокатам у закритті справи проти Луценка й призначив її розгляд по суті аж на 18 травня. Хтось на Банковій дуже боїться, що екс-міністр вийде на волю, тим паче після його заяв про намір брати участь у президентській кампанії і прогнозів політологів про шанси Луценка стати президентом. І боїться не дарма...

Анна Ященко