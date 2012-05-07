Пам'ятник "Пісяючий Сталін" в Одесі (фото)

Сьогодні в Одесі біля Карантинної стіни у міському парку імені Тараса Шевченка активісти «Братства» встановили скульптуру пісяючого Йосипа Сталіна.

Як передає кореспондент УНІАН, півтораметрову фігуру Сталіна зі спущеними штанями виготовили з дерев`яної основи, пофарбованої бронзовою фарбою.

Учасники акції притулили скульптуру до Карантинної стіни і за допомогою пляшки води й прикріпленого до скульптури шланга зобразили "вождя, який пісяє".

«Ми приурочили встановлення фігури до Євро-2012 як символ єднання з Європою, - пояснив журналістам ідею скульптури один із активістів одеської облорганізації «Братства» Дмитро Линько. – Це своєрідний аналог брюссельського Хлопчика, який пісяє. В Європі є пісяючий хлопчик, а в Україні буде пісяючий Сталін».

Учасники акції вважають, що Сталіна треба сприймати з іронією.

В одеській міліції з`ясовують, чи не порушили закон учасники акції при встановленні скульптури.

Лідер одеських комуністів, народний депутат Євген Царьков заявив, що встановлення цієї скульптури - «плювок у душу ветеранам війни напередодні Дня Великої Перемоги».

Він також додав, що міська влада не дає дозволу місцевим комуністам на спорудження в Одесі пам`ятника Сталіну.