Вони працювали у матеріально-технічному забезпеченні.

Шість посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління (ГУ) Національної гвардії відсторонені від посад.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ (МВС). Зазначається, шо МВС призначило службове розслідування.

"Надається повне сприяння слідству", - додали у відомстві.

Відео дня

Видання ZN.UA з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило про обшуки у низки посадовців Національної гвардії, які проводять 9 та 10 травня. Зокрема, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки в рамках справи відкритої за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"); ч. 3 ст. 209 ("легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"); ч. 3 та ч. 4 ст. 368 ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").

За інформацією видання, детективи НАБУ прийшли з обшуками додому до:

командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка;

директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка;

директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського;

заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця;

начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза;

начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.

Обшуки також відбуваються у службових приміщеннях Центральної бази забезпечення Головного управління Нацгвардії.

Злочини у війську

На початку року підозру отримали 13 військовопосадовців за незаконне нарахування понад 13 млн грн додаткових виплат. Серед підозрюваних були командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів, колишній начальник обласного ТЦК та СП.

У Нацполіції заявили, що кошти нараховувались військовим, які не знаходилися у зоні ведення активних бойових дій, особам, котрі взагалі не проходили службу або самовільно залишили військову частину.

Вас також можуть зацікавити новини: