Кодзімі пропонували самому доробити альбом, що не вийшов, але той відмовився.

Гурт Low Roar знову з'явиться у Death Stranding 2, попри смерть його фронтмена Раяна Каразії у 2022 році.

Про це розповів Хідео Кодзіма в інтерв'ю IGN. Після виходу першої частини гри музика колективу стала візитною карткою проєкту, а один із треків, I'll Keep Coming, зазвучав ще в найпершому трейлері.

Після смерті Каразії участь Low Roar у сиквелі здавалася малоймовірною, однак, за словами Кодзіми, сім'я музиканта звернулася до нього з пропозицією використати незакінчені композиції. Тоді він відмовився, мікшувати чужі незавершені ідеї здалося йому неетичним. Але пізніше сім'я надіслала повністю готовий альбом, і деякі треки з нього все ж потраплять у гру.

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Йдеться, ймовірно, про House in the Woods, посмертну платівку, що вийшла в лютому 2025 року. Це шостий і останній реліз гурту, до якого увійшли пісні з вокалом Каразії, записаним до його відходу.

У сиквелі, як і в оригіналі, звучатиме музика від різних виконавців: окрім Low Roar, до саундтреку увійшли композиції Woodkid і Керолайн Полачек.

Реліз Death Stranding 2 призначено на 26 червня. Гра стане ексклюзивом Playstation 5.

Раніше ми розповідали, що з'явилися перші огляди Death Stranding 2. Журналісти награли близько 30 годин і залишилися приємно здивовані побаченим.

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