Минулого року вартість навчання на контракті в середньому становила 35–38 тисяч гривень на рік

Вартість навчання на контрактній формі в закладах вищої освіти в Україні злетить. Таку заяву зробив в інтервʼю ZN.UA заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

За даними представника МОН, минулого року вартість навчання на контракті в середньому становила 35–38 тисяч гривень на рік. Проте вже цього року очікується, що вартість навчання сягатиме під 50 тисяч гривень. Зазначається, що приблизно стільки ж держава витрачає на навчання студентів бюджетної форми.

"Ми дуже часто говоримо про низькі зарплати наших учителів, але маємо розуміти, що зарплати викладачів вищої школи також низькі. А зарплата викладача напряму залежить від кількості студентів, які заходять у заклади вищої освіти, й від вартості їх навчання", – пояснив Винницький.

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За словами заступника міністра освіти і науки, у відомстві усвідомлюють, що така сума може бути занадто обтяжливою для багатьох українців. Тож держава компенсуватиме частину за рахунок грантової програми.

"Якщо раніше контрактник самостійно сплачував за контракт, наприклад, 38 тисяч гривень, то зараз, за підвищеної вартості, він платитиме 35 тисяч, а ще 15–16 тисяч отримає у формі гранту. В такому разі й вартість навчання збільшується, й держава підтримує сильних абітурієнтів", – додав Михайло Винницький.

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