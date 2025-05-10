Також прессекретар російського диктатора заявив, що у РФ немає каналів діалогу з президентом Франції.

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков висловився про пропозицію України та "Коаліції бажаючих" припинити бойові дії на 30 днів. За його словами, "ситуація залишається суперечливою", пише RT.

"Президент Путін раніше заявив про те, що російська сторона готова до початку переговорів без попередніх умов. Реакція київського режиму на це озвучена не була, тому ситуація залишається в цьому плані суперечливою", - сказав Пєсков.

Також прессекретар російського диктатора Володимира Путіна відреагував на заяву президента Франції Емманюеля Макрона про те, що проти Москви будуть введені масштабні санкції, якщо вона погодиться на 30-денне перемир'я і порушить його.

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"У Москви немає каналів діалогу з президентом Франції, але є з Вашингтоном - і за ними тривають обговорення", - додав Пєсков.

Зеленський підтвердив готовність до переговорів із Росією

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і переговорів у будь-якому форматі. За його словами, щойно буде припинення вогню, буде і найкращий шанс для дипломатії.

Також Зеленський зазначив, що розмова з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася після саміту "Коаліції охочих" у Києві 10 травня, була "хороша, позитивна і конкретна".

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