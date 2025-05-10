Розробникам ще потрібно оговтатися після успіху гри.

Попри приголомшливий успіх Clair Obscur: Expedition 33, який вивів гру в лідери 2025 року і забезпечив їй більш ніж теплий прийом у критиків і гравців, розробники з Sandfall Interactive не поспішають із DLC.

Геймдиректор проєкту Гійом Броше чітко дав зрозуміти: команда виснажена, і поки що жодних конкретних планів на доповнення у них немає. В інтерв'ю Washington Post Броше пояснив, що зараз фокус повністю зосереджений на доопрацюванні основної гри, а не на виробництві нового контенту:

"Ми віддали Expedition 33 все, що в нас було. Зараз ми просто не думаємо про DLC. Ми хочемо переконатися, що основна гра працює як треба і що гравці отримують саме той досвід, який ми задумали".

Раніше головна сценаристка Clair Obscur: Expedition 33 Дженніфер Свеберг-Єн так само говорила, що зараз розробка DLC не ведеться, але подальший потенціал їхньої появи оцінила як "дуже гарний".

Відео дня

Вас також можуть зацікавити новини: