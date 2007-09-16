Віктор Янукович упевнений в перемозі Партії регіонів (3 фото)

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович упевнений в перемозі Партії регіонів на дострокових виборах. Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в місті Макіївка Донецької області, де відбувся двадцятитисячний мітинг прихильників партії. В.Янукович запитав у присутніх, чи «готові вони дати на майбутніх виборах гідну відповідь популістам з «помаранчевої» команди і тим, хто «перефарбувався» в інші кольори? І почув у відповідь одностайне «Так!».

Фото Андрія Мосієнка / POOL / УНІАН