Ющенко: спільні дії НУ-НС і БЮТ - запорука нашої перемоги (3 фото)

Президент України Віктор Ющенко вірить в те, що в Україні буде демократичний уряд, який принесе зміни у життя на краще людей, а не політиків. “Я вітаю і ціную спільні дії “Нашої України – Народної самооборони” і блоку Юлії Тимошенко – це запорука нашої майбутньої перемоги”, - підкреслив Президент.

Він висловив впевненість, що пройшли часи розбрату в демократичних силах і пообіцяв, що не допустить “жодних амбіцій, боротьби за портфелі, які руйнуватимуть єдність демократичних сил”.

“Кожна людина, яка хоч одну фразу скаже на роз’єднання українських демократичних сил, запам’ятайте, це людина, яка працює проти українського інтересу".

Він упевнений, що демократичні сили вже винесли уроки з минулого і зі списків були виключені люди, які дискредитували українську демократію, хоча й сьогодні "розробляється дуже багато проектів, лжепроектів, відбувається багато клонування – тільки щоб зашкодити об’єднанню демократичних сил”.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН