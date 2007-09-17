Патріарх Філарет вручив Кириленку орден
19:51, 17 вересня 2007Разное
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Святого Рівноапостольного князя Володимира
Голову Політради Блоку «Наша Україна - Народна Самооборона» В’ячеслава КИРИЛЕНКА нагороджено орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира.
Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна", нагороду вручив Святійший Патріарх ФІЛАРЕТ після освячення бань та надбанного хреста Микільської церкви в Білій Церкві, що у Київській області.
В.КИРИЛЕНКО висловив “глибоку вдячність Святійшому Патріарху ФІЛАРЕТУ та всім вірянам за цю високу нагороду”.
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