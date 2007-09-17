Патріарх Філарет вручив Кириленку орден

Голову Політради Блоку «Наша Україна - Народна Самооборона» В’ячеслава КИРИЛЕНКА нагороджено орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна", нагороду вручив Святійший Патріарх ФІЛАРЕТ після освячення бань та надбанного хреста Микільської церкви в Білій Церкві, що у Київській області.

В.КИРИЛЕНКО висловив “глибоку вдячність Святійшому Патріарху ФІЛАРЕТУ та всім вірянам за цю високу нагороду”.