В Одесі BMW протаранило 6 автомобілів (фото)

Про це повідомили УНІАН у міському управлінні ДАІ.

За свідченнями очевидців, іномарка промчала на червоне світло світлофора через перехрестя, але в якийсь момент водій не впорався з управлінням і машина протаранила один за одним автомобілі. Внаслідок зіткнень у кабріолета BMW відвалилися переднє колесо і частина двигуна, після чого іномарка врізалася в бетонний стовп.

За словами начальника Відділу профілактичної роботи ДАІ Одеси Алли Марченко, винуватець аварії, а також пасажир іномарки, дістали важкі травми і їх було госпіталізовано. Водії і пасажири інших пошкоджених іномарок травм не одержали.

Правоохоронці встановлюють причини й обставини ДТП.