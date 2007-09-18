У Чорному морі на мілину сіла яхта

16 вересня у Голопристанському районі Херсонщини, поблизу північного маяка острова Тендрівська Коса, сіла на мілину приватна вітрильна яхта «Альтаїр».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, екіпаж у складі шести чоловік залишив борт судна та самостійно дістався берега в районі маяка. Постраждалих немає, корпус яхти не ушкоджений. Неподалік аварійної події перебувало риболовецьке судно «Старт», яке здійснило спробу зняти яхту з мілини. Проте через малу глибину в районі події та хвилювання моря спроба результату не дала.

Згодом судно без екіпажу штормом зірвало з мілини та віднесло до Кінбурнської коси (Миколаївська область), де воно знов сіло на мілину в районі причалу № 342. Станом на ранок 18 вересня яхта «Альтаїр» перебуває на мілині.

Ситуація перебуває під контролем Одеського Морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС і Головного управління МНС у Миколаївській області.