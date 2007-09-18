П`яний киянин на скутері врізався у БТР

У Чернігівській області поблизу 169-го навчального центру Збройних сил України "Десна" скутер зіштовхнувся з БТР.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС в області.

Зокрема, за даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася на автошляху "Чернігів-Десна-Вишгород". 38-річний киянин, який перебував за кермом моторолера "Сузукі" у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на смугу зустрічного руху й зіштовхнувся з БТР-80 під керуванням солдата строкової служби.

Бойова машина в складі колони прямувала до своєї військової частини.

Внаслідок ДТП водій моторолера зламав ключицю та отримав рану голови. Скутерист був доставлений до центральної районної лікарні.