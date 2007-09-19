30-річна жінка провела 15 років у секс-рабстві в Москві, Чечні та Туреччині

У Чернігівській області правоохоронці допомогли повернутися додому 30-річній росіянці, яка 15 років провела у секс-рабстві у Москві, Чечні і Туреччині.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС в області, 15 років тому жительку Приморського краю РФ, яка їхала відпочивати на море без батьків, у потягу викрав провідник, зачинивши дівчину-підлітка у своєму купе. Потім він переправив її до Москви, де вона пробула 1,5 роки. Далі неповнолітню секс-рабиню відправили у Чечню.

У 23 роки дівчині трапився багатий клієнт, який, дізнавшись її історію, поставився до неї з жалем і пообіцяв вивезти до Арабських Еміратів. Пiсля угоди з чеченцями вiн вивіз дівчину з Чечні, проте потім знову продав її до борделю до Туреччини. Там росіянка прожила сiм рокiв.

Врятуватися з рабства їй допоміг клієнт, який викрав її, посадив на корабель до Одеси і дав 100 доларів на дорогу. З Одеси дівчина приїхала до Києва, де пiшла у посольство Росії, але чиновник, до якого її вiдiслали, не захотiв з нею говорити. Після цього молода жінка вирушила до Городні на Чернiгiвщинi.

Там вона пiшла до церкви, а священник, поговоривши, вiдвiв її до райвiддiлу внутрiшнiх справ.

Правоохоронцi зв`язалися з батьком, який приїхав і забрав доньку.