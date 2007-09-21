Сивий лис Азаров помилився в сім разів!

Репліка

Затиснутий у кут амбіційними журналістами ТСН, міністр фінансів Азаров вичавив із себе, що на медичне обслуговування нардепів в бюджеті-2008 передбачено 40 мільйонів гривень.

Подивимося тепер на пропоновані коаліцією видатки бюджету-2008 і не полінуємося систематизувати ті, що мають безпосередій стосунок до станціонарно-амбулаторно-санаторного обслуговування слуг народу:

* Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України - 58 мільйонів гривень * Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади - 116 мільйонів гривень

* Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади - 105 мільйонів гривень

У підсумку маємо 279 мільйонів гривень - і все це йде під загальною назвою "охорона здоров"я населення", себто піклування про нас з Вами. 279 мільйонів гривень - це лише ті статті бюджету, які безпосередньо стосуються медичного обслуговування парламентарів, а в тілі бюджету чимало інших "заначок" .

Чи може Микола Янович зі своїм чіпким розумом та феноменальною, як кажуть, пам`яттю, помилятися відразу в сім разів? Питання риторичне.

Мене дивує не вибірковість сивого лиса. Мене дивує те, що ми досі можемо прочитати бюджет та ознайомитися з деякими (не всіма) цифрами на сайті Верховної Ради, звідки, зрештою, і взято ці дані.

Станіслав Голубенко, м. Київ