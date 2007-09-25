Хто за Януковича, отримає туалетний папір, олію, пральний порошок, вату та анальгін

Штаб блоку “Наша Україна - Народна Самооборона” заявляє, що в Києві соціальна служба Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО роздає агітаційні пакети від Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, до штабу блоку “Наша Україна - Народна Самооборона” звернулася свідома киянка, якій з соціальної служби ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на квартиру принесли агітаційний пакет від Партії регіонів. У пакеті було 11 предметів: два рулони туалетного паперу, пляшка олії, пральний порошок і засіб для миття посуду “GALA”, вата нестерильна, дві пачки анальгіну, дві пляшечки зеленки та настоянка календули.

“Це було в понеділок. У двері постукали, син вийшов, запитав до кого. Сказали, до мами. Коли я вийшла, мені всунули в руки пакет і кажуть: ви за кого будете голосувати? Якщо за ЯНУКОВИЧА, то отримаєте пайок”, - розповіла жінка.

Коментуючи ситуацію юрист блоку “Наша Україна - Народна Самооборона”, уповноважена особа блоку у загальнодержавному окрузі Олег ДІДЕНКО зазначив: “Згідно із частиною тринадцятою статті 71 Закону України “Про вибори народних депутатів України” забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, а також закладам, установам, організаціям коштів, безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей”.

Як наголосив О.ДІДЕНКО, “такі дії, що супроводжуються закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певну партію (блок) або згадуванням назви партії (блоку) чи імені кандидата, вважаються непрямим підкупом виборців і тягнуть за собою оголошення Центральною виборчою комісією партії (блоку) або окремому кандидатові в депутати попередження, що оприлюднюється у загальнодержавних засобах масової інформації» При цьому, додав юрист, «факт такого непрямого підкупу повинен бути встановлений судом». «Водночас такі дії можуть містити склад злочину, передбачений статтею 157 Кримінального кодексу України, яка встановлює кримінальну відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права”, - пояснив він і зауважив, що єдиним винятком з цього правила є надання виборцям товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапору партії (партії, що входить до складу блоку; блоку), за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати).