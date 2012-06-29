Охорона женеться за активісткою Femen через головний екран фан-зони (фото)
16:09, 29 червня 2012Разное
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Активістка жіночого руху Femen під час трансляції півфінального матчу Німеччина-Італія здійснила спробу відключити головний екран фан-зони Києва.
Охоронець женеться за активісткою Femen вгору по конструкції телеекрану в київській фан-зоні під час півфінального матчу Євро-2012 між Німеччиною і Італією
Топлес-активістка видерлася на 10-метровий екран і прикувала себе до конструкції наручниками
Як повідомляє прес-служба руху, топлес-активістка видерлася на 10-метровий екран і прикувала себе до конструкції наручниками.
"Диверсія жіночого руху Femen відбулася на знак непримиренного протесту проти групового зґвалтування України під час Євро-2012", - йдеться в повідомленні.
Як повідомила пізніше прес-служба руху, суд засудив активістку Оксану Шачко до 5 діб арешту.
Диверсія відбулася "на знак непримиренного протесту проти групового зґвалтування України"
Оксана Шачко отримала за цю акцію 5 діб арешту
Фото Андрія Скакодуба / УНІАН
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