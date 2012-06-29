Охорона женеться за активісткою Femen через головний екран фан-зони (фото)

Як повідомляє прес-служба руху, топлес-активістка видерлася на 10-метровий екран і прикувала себе до конструкції наручниками.



"Диверсія жіночого руху Femen відбулася на знак непримиренного протесту проти групового зґвалтування України під час Євро-2012", - йдеться в повідомленні.



Як повідомила пізніше прес-служба руху, суд засудив активістку Оксану Шачко до 5 діб арешту.





Фото Андрія Скакодуба / УНІАН



