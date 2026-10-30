Черкащанка безкоштовно прибирає занедбані могили: вона пояснила своє незвичне захоплення

Прибиранням кладовищ вона почала займатися у 19 років.

Жителька Сміли, що на Черкащині Вікторія Шафар займається тим, що безкоштовно прибирає на цвинтарі могили, які давно ніхто не відвідував. Потім вона навідується до них, щоб підтримувати порядок, пише Суспільне Черкаси.

Видання поділилося, що дівчина називає це заняття справою душі. Спочатку Вікторія впорядковувала покинуті поховання у рідному місті, а кілька тижнів тому почала приїздити й на кладовище у Черкасах.

Дівчина розповіла, що дотримується традиції вітатися, коли заходить на кладовище, й на цвинтарі в обласному центрі. Окрім цього, вона запитує дозволу зайти.

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"Я не боюся кладовищ: для мене тут так спокійно, тим паче відколи в мене чоловік пішов на війну, тут атмосфера відганяє всі мої думки" - розповіла вона.

Видання розповіло, що Вікторії зараз 25 років, а прибиранням кладовищ вона почала займатися у 19:

"З 19 я почала ходити, а вже у 22 іноді могла скинути відео. З минулого літа я почала активніше вести блог, показувати людям, підіймати тему кладовищ, і по нині я веду цю тему".

Своє захоплення черкащанка пояснює бажанням відновити пам'ять про минулі покоління.

"Тут поховані люди, як би це не було, у них було своє життя. І я вважаю, що ми маємо вшанувати це місце, маємо пам'ятати. Не обов'язково там стояти, мити той пам'ятник, хоча б обкошувати. Це, як мінімум, вже йде якесь вшанування", - пояснила дівчина.

Вікторія поділилася, що прибирає ж ті могили, які вважає за потрібне, а потім підтримує їхній стан:

"Я на ті могили, на які ходила, якщо є можливість, підходжу, хоча б підкоштую. Квіти я ніколи не викидаю, у якому б вони стані не були, бо ніхто не знає, можливо, це в останнє поставили".

Вікторія висловила сподівання, що колись знайдуться люди, які доглядатимуть захоронення рідних:

"У мене завжди є надія, що коли тут стане чисто, знайдеться хоч хтось з сім'ї, хоч якась або мама, або дитина якась знайдеться, або внучка, яка не знала про поховання. Дуже багато є сімей, які посварилися і не спілкувалися. Я дуже сильно сподіваюся, що десь по моєму відео, десь знайдеться внучка, і напише, що це моя бабуся. Я буду максимум ходити на ті могили, щоб вони не були занедбані, щоб вони були доглянуті".

Також черкащанка поділилася з виданням про свої плани не обмежуватися лише сусіднім містом.

"У нас є неподалік село Суботів. Я дуже сильно хочу туди поїхати. Там поховані козаки. Підняти цю тему, щоб наші люди, які не знали, також побачили. Я вважаю, що завдяки моїм відео люди вже почали також ходити, прибирати. І дай Боже, в нас будуть чисті кладовища", - розповіла Вікторія.

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Раніше УНІАН повідомляв, що збираючись на кладовище. щоб прибрати могили рідних та пом'янути їх, потрібно взяти низку необхідних речей. Видання склало список, які 5 речей можуть стати в пригоді під час такого візиту.

Також ми писали, що на єврейських кладовищах замість квітів і букетів на надгробках часто можна побачити невеликі камені. Виявляється, що цей жест має особливе значення в юдейській традиції. Зокрема, він символізує пам’ять про померлого та свідчить про те, що хтось відвідав його могилу. Водночас точне походження звичаю досі не встановлено.

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