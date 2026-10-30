Стратег Пентагону зізнався у зливі секретних даних про Україну та Іран, – Axios

Він сам зізнався у скоєному після того, як чотири рази не зміг пройти перевірку на поліграфі.

Високопоставлений військовий стратег Пентагону зізнався, що протягом року передавав секретну інформацію про Україну та Іран двом журналістам із різних видань. Про це повідомляє Axios, посилаючись на внутрішній звіт про результати розслідування.

Генерал-лейтенант Бретт Сільвія був звільнений цього тижня міністром оборони Пітом Хегсетом у зв’язку з імовірним службовим проступком. За словами американського чиновника, він сам зізнався у скоєному після того, як чотири рази не зміг пройти перевірку на поліграфі.

"У нього виникли труднощі з проходженням кількох перевірок на поліграфі", – зазначається у звіті. У документі генерала звинувачують у "несанкціонованому розголошенні інформації ЗМІ".

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Згідно зі звітом та даними американських чиновників, Сільвія почав передавати секретні відомості ще в червні 2025 року – до того, як доступ представників провідних ЗМІ до Пентагону було обмежено. Надалі він продовжував робити це через захищений додаток Signal, а одного разу – під час особистої зустрічі в закусочній Silver Diner в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Згідно зі звітом, під час зустрічі в закусочній Сільвія використовував нотатки, зроблені ним під час вивчення секретного звіту, щоб усно передати журналісту інформацію (частина якої була засекречена) про допомогу США Україні.

У документі зазначається, що згаданий журналіст працював над книгою і двічі зустрічався з Сільвією. Також підкреслюється, що генерал "не узгоджував ці зустрічі з [прес-службою Пентагону] і не намагався пройти процедуру перевірки інформації перед тим, як надати її журналісту".

При цьому американські чиновники підозрюють, що Сільвія навмисно видалив усі сліди спілкування в месенджері Signal з одним із журналістів, представивши це як випадковість.

Крім того, у звіті зазначено, що Сільвія зізнався: він був одним із 20 посадовців, згаданих у матеріалі, що містив критику на адресу керівництва Пентагону.

Ситуація в Пентагоні

Раніше ЗМІ повідомляли, що глава Пентагону Піт Хегсет звільнив Бретта Сільвію за передачу секретних даних. До цього Хегсет звільнив з посади ще трьох чиновників Пентагону через витік інформації минулого року.

Тим часом у самого глави Пентагону також є проблеми на його посаді. Так, сенатор-демократ Адам Шифф заявив, що Хегсет повинен дати свідчення перед Сенатом у зв’язку з порушеннями в роботі Starlink в Україні. Також видання Foreign Policy повідомляло про те, що після проміжних виборів у США міністру оборони країни Піту Хегсету може загрожувати імпічмент.

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