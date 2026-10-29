Путін заговорив про війну з Європою

Очільник Кремля зазначив, що якщо справа дійде до війни Росії з Європою, переможців не буде.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що багато хто в Європі готується до війни з Росією до 2030 року. Росія готова, але війни не хоче, цитують його слова російські ЗМІ.

Очільник Кремля додав, що Захід не досяг своєї мети "нанести РФ стратегічну поразку":

"Захід не досяг своєї мети – завдати РФ стратегічної поразки. Якщо справа дійде до війни Росії з Європою, переможців не буде, нехай ніхто в Європі про це не забуває".

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Окрім цього, Путін вказав, що в РФ "добре пам’ятають уроки Першої та Другої світових воєн і роблять усе, щоб нічого подібного не сталося".

Окремо президент РФ прокоментував свою телефонну розмову з президентом Фінляндії та прем'єр-міністром Норвегії. Він заявив, що розмова відбувалася з їхньої ініціативи.

Лідери Фінляндії та Норвегії наголосили, що не представляють Європейський Союз як організацію, а телефонують "як представники держави".

Путін заявив, що вважає правильним телефонний дзвінок президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре, попри критику в їхній бік в Європі.

Очільник Кремля стверджує, що Росія не хоче, щоб у Балтійському морі склалася така сама ситуація, як в Ормузькій протоці та Перській затоці. При цьому, Путін додав, що РФ готова відповісти на будь-який виклик в Балтійському морі.

Окрім цього, російський диктатор зазначив, що Росія підтримує будь-які кроки щодо відновлення відносин з країнами Європи.

Тристоронні переговори між Україною, РФ та США

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами помічника Путіна Юрія Ушакова, дату тристоронніх переговорів між Росією, США та Україною визначатимуть з огляду на дії Києва найближчими днями, а також можливі атаки ЗСУ під час заходів до Дня народної єдності РФ 4 листопада. Ушаков зазначив, що до Дня народної єдності в РФ заплановано чимало заходів. За його словами, якщо під час святкувань відбудуться "якісь надзвичайно масштабні бомбардування", це вплине на "наш настрій".

Також ми писали, що раніше Ушаков стверджував, що терміни проведення наступного раунду тристоронніх переговорів залежать від ситуації на Близькому Сході. Reuters зауважило, що заява помічника Путіна ставить під сумнів можливість проведення зустрічі в листопаді, як пропонувалося раніше. За словами Ушакова, Кремль на цю мить не пропонував конкретну дату для переговорів. Примітно, що президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що така зустріч відбудеться в Абу-Дабі в період з 6 по 10 листопада.

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