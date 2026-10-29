Гуманітарна місія в Олешках: Лубінець розкрив порядок евакуації місцевих жителів

Наразі представники РФ, України та США зібралися для координації подальших дій у межах гуманітарної місії.

Підготовка до гуманітарної місії в Олешках виходить на завершальний етап. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, додавши, що розмінування території для евакуації завершено.

За його словами, гуманітарний конвой вже сформований і готовий до відправлення. Його відправка очікується від центральної лікарні міста, де усім громадянам буде надана вся необхідна допомога. Лубінець наголосив, що можливість виїхати для місцевих жителів буде забезпечена до 14:00. Вже після 14:30 відбудеться роздача гуманітарної допомоги для місцевих.

Зараз же, за словами Лубінця, делегації України, США та РФ зібралися для координації подальших дій у межах гуманітарної місії. Крім того, на місці присутні журналісти трьох країн.

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"Вдячний Першій леді США Меланії Трамп за особисту залученість, посередництво та координацію зусиль, завдяки яким вдалося досягти важливих гуманітарних домовленостей", - написав він.

Лубінець зазначив, що за-для реалізації домовленостей співпрацює з Яною Лантратовою, російською уповноваженою з прав людини.

Гуманітарна місія в Олешках: що відомо

Нагадаємо, що громадян України, які виявили бажання в евакуації з окупованого міста Олешки до України, мають повернути додому через Росію та Білорусь.

Раніше видання Fox News повідомляло про те, що на Херсонщині планують щомісяця проводити такі гуманітарні місії, яка наразі відбувається в Олешках. За даними видання, в цей час в області будуть організовані коридори для евакуації цивільних, а також для доставки гуманітарних вантажів.

Тим часом керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко заявив, що люди, які хотіли б виїхати з Олешок, не впевнені в безпеці маршруту та не знають, чи зможуть дістатися підконтрольної Україні території. Він наголосив, що люди не впевнені у тому, що їх дійсно направлять до України.

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