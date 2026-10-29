Історичний рекорд у доларах: середня зарплата в Україні зросла - яка вона зараз

У доларовому еквіваленті середня зарплата становила 742 долари.

У вересні 2026 року середня зарплата штатних працівників становила 33 153 грн. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Після сплати ПДФО та військового збору сума "на руки" становитиме 25 527,81 грн. Середня зарплата у вересні виявилася на 24,5% більшою, ніж у вересні минулого року, і на 4% більшою, ніж у серпні 2026 року.

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, реальна зарплата з урахуванням інфляції зросла на 14,5%. "В доларовому еквіваленті маємо історичний рекорд 742 долари", – написав він у своєму каналі.

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Найбільше зарплати (порівняно із серпнем) зросли у таких сферах:

Освіта – на 28%, до 24 457 грн.

Машинобудування (де-факто, ОПК) – на 20%, до 38 925 грн.

Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки – на 9,7%, до 42 801 грн.

Наземний і трубопровідний транспорт – на 9,1%, до 29 914 грн.

Бібліотеки, музеї та архіви – на 7,9%, до 17 715 грн.

У сфері державного управління й оборони, а також обов’язкового соціального страхування середня зарплата знизилася на 8,2% порівняно із серпнем – до 37 705 грн.

Найвища середня зарплата була у сфері інформації та телекомунікацій – 77 924 грн, а найнижча – у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги – 21 848 грн.

Регіони з найвищими зарплатами:

48 994 грн – м. Київ.

37 864 грн – Луганська обл.

33 802 грн – Львівська обл.

Регіони з найнижчими зарплатами:

24 567 грн – Чернівецька обл.

24 455 грн – Чернігівська обл.

23 673 грн – Кіровоградська обл.

Станом на 1 жовтня 2026 року заборгованість із виплати зарплат в Україні сягнула 3,9 млрд грн.

За словами Андрія Шевчишина, закриття частини підприємств через обстріли та руйнування негативно впливатиме на зарплати працівників, яких переводитимуть на 2/3 окладу через вимушений простій. Водночас звільнення працівників не призведе до зниження загального показника середньої зарплати.

Експерт вважає, що зміна правил бронювання і визначення критично важливих підприємств, а також погашення заборгованості із зарплат можуть стати чинниками зростання середньої зарплати.

Зарплати в Україні – інші новини

Як стало відомо, у Міністерстві охорони здоров’я планують підвищити мінімальний рівень оплати праці лікарів та інших медичних працівників.

Якщо зміни затвердять, лікарі, фармацевти та інші медичні працівники отримуватимуть щонайменше 30 тисяч гривень. Середній медичний персонал, зокрема медсестри та медбрати, отримуватиме щонайменше 20 тисяч гривень.

Раніше УНІАН писав, що зарплати медсестер в Україні нерідко не перевищують 12 тис. грн на місяць. Загалом найнижчі доходи традиційно фіксують у сферах охорони здоров’я, освіти, сільського господарства та роздрібної торгівлі.

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