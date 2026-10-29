Російський полонений попросив вибачення в українців за війну проти України

Він розповів, що сам вже заплутався, чому взагалі Росія воює проти України.

Росіянин, який потрапив в полон ЗСУ, розповів, що не розуміє, за що воює та звернувся до українців. Відео з ним опублікував на YouTube-каналі 8-й корпус ДШВ.

Один з російських полонених розповів, що підписав контракт з Міноборони РФ через бажання служити в армії та обіцяні виплати.

Зокрема, за підписання контракту йому обіцяли 2,5 млн рублів, регулярну зарплату й бойові. Однак, за його словами, з обіцяної суми він отримав лише 700 тисяч.

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Також росіянин додав, що спочатку йому обіцяли службу в Санкт-Петербурзі, але згодом відправили на фронт.

Він стверджує, що перед тим як потрапити в полон, вони з товаришем відмовлялися виконувати наказ. Проте згодом вони все ж перетнули кордон України й вирушили на визначені позиції, де потрапили в полон до українських військових.

"Я вже сам заплутався, чому ми взагалі воюємо. Я просто чекав, коли це все закінчиться. А так, я ні за що не воював", - заявив він.

В кінці інтерв'ю він попросив вибачення в українців за початок повномасштабної війни проти України:

"Вибачте мене за те, що ми почали цю прокляту війну".

Полон ЗСУ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що українські розвідники в Сумській області в результаті проведеної операції взяли в полон 29 російських солдатів. В Департаменті активних дій Головного управління розвідки Міноборони України розповіли, що спецоперацію провів підрозділ GROUP 10. Він не тільки зірвав плани ворога, а й взяв в полон російських військових. Окрім цього, було уражено понад 1100 ворожих цілей.

Також ми писали, що в 24-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила вказали, що в Часовому Ярі в полон українських військових потрапили троє громадян України, які воювали на боці РФ. Уточнюється, що вони прибули з тимчасово окупованого Криму та лівобережжя Херсонщини. В повідомленні бригади зауважується, що вони не хотіли воювати за свою країну, тож пішли за чужу. Примітно, що їхня подальша доля може відрізнятися від тої, яка чекає на російських військових. Якщо слідство доведе їхню вину у державній зраді, їх судитимуть в Україні.

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