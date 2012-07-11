Жінка-водій несподівано виїхала на зустрічну смугу
01:07, 11 липня 2012Разное
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Біля села Бабино Самбірського району Львівської області жінка-водій, керуючи автомобілем «Деу Ланос», несподівано виїхала на смугу зустрічного руху, де скоїла зіткнення з рейсовим автобусом.
Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, автобус слідував за маршрутом Львів-Калинів.
За попередніми даними, двоє пасажирів автобуса потрапили в реанімацію, один пасажир госпіталізований у травматологію, всім іншим у лікарні надають медичну допомогу.
На місці працює слідчо-оперативна група. Проводиться слідчі дії з метою встановлення причин та обставин ДТП.
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