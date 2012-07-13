Завтра метро «Палац спорту» зачинять на дві години

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського метрополітену.

Зокрема, станція буде зачинена з 17.30 до 19.30.

Як зазначається в повідомленні, таке рішення прийнято на підставі доручення виконуючого обов’язки голови Київської міської державної адміністрації Олександра Мазурчака та з метою забезпечення перевезення вболівальників футбольного матчу, який відбудеться на НСК "Олімпійський".