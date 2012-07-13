Завтра метро «Палац спорту» зачинять на дві години
09:42, 13 липня 2012Разное
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Завтра, 14 липня, у Києві в зв’язку з футбольним матчем між командами "Динамо" (Київ) – "Металург" (Донецьк) станція метро "Палац спорту" буде зачинена для виходу пасажирів на дві години.
Станція не працюватиме з 17.30 до 19.30
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського метрополітену.
Зокрема, станція буде зачинена з 17.30 до 19.30.
Як зазначається в повідомленні, таке рішення прийнято на підставі доручення виконуючого обов’язки голови Київської міської державної адміністрації Олександра Мазурчака та з метою забезпечення перевезення вболівальників футбольного матчу, який відбудеться на НСК "Олімпійський".
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