На станції метро «Виставковий центр» випробовують «розумні» ескалатори

Як повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації з посиланням на КП «Київський метрополітен», експеримент триватиме до 16 січня 2013 року.

Нововведення полягає в тому, що ескалатор вмикається і починає працювати тоді, коли пасажир стає на його першу сходинку. Індикація світлових покажчиків, розміщених з обох сторін на балюстраді, повинна бути зеленого кольору.

У підприємстві наголошують, що, стаючи на ескалатор, слід триматися за поручень. Забороняється заходити на ескалатор, у якого індикація світлових покажчиків червоного кольору.