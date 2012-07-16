На станції метро «Виставковий центр» випробовують «розумні» ескалатори
12:08, 16 липня 2012Разное
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У Києві, на станції метро «Виставковий центр» Куренівсько-Червоноармійської лінії, з 16 липня розпочалася дослідна експлуатація ескалаторів в автоматичному режимі.
Експеримент триватиме до 16 січня 2013
Як повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації з посиланням на КП «Київський метрополітен», експеримент триватиме до 16 січня 2013 року.
Нововведення полягає в тому, що ескалатор вмикається і починає працювати тоді, коли пасажир стає на його першу сходинку. Індикація світлових покажчиків, розміщених з обох сторін на балюстраді, повинна бути зеленого кольору.
У підприємстві наголошують, що, стаючи на ескалатор, слід триматися за поручень. Забороняється заходити на ескалатор, у якого індикація світлових покажчиків червоного кольору.
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