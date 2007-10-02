Суд позбавив Брітні Спірс права опіки над дітьми

Суд Лос-Анджелеса позбавив скандальну співачку Брітні Спірс права опіки над дітьми – сином Шоном Престоном та дочкою Джейден Джеймс. До подальших розпоряджень суду ними опікуватиметься колишній чоловік співачки Кевін Федерлайн.

10 днів тому 25-річну Брітні звинуватили у тому, що вона втекла з місця аварії та керувала машиною з недійсними водійськими правами. Якщо Спірс визнають винною, їй загрожує півроку ув‘язнення.

Під час судового процесу між Спірс та Федерлайном поп-зірка двічі на тиждень мала проходити тести на вживання алкоголю та наркотиків. Після оформлення розлучення у липні колишні чоловік і дружина мали право на спільну опіку над дітьми.

ICTV