Ющенко вручив премію королеві Швеції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив Її Величності Королеві Швеції Сільвії щорічну берлінську премію “Квадрига” у номінації “Об’єднані, ми виявляємо турботу”.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Берліні, виступаючи на церемонії нагородження, Президент України підкреслив, що для нього “велика честь – бути серед людей, які зробили великий внесок у покращення світу. Для нього є великою честю вручити нагороду – премію за світовий внесок у доброчинство”.

Як відомо, торік В.ЮЩЕНКО сам отримав “Квадригу”.

Відповідаючи на запитання журналістів перед церемонією нагородження, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що для нього “Квадрига” – це “перша премія Європи, яка засвідчує персональний внесок людини, яка її отримує, в розбудову демократії, свободи й миру”.

Після цього Президент України завершив свій одноденний робочий візит до Німеччини.

Довідка УНІАН. Засновником щорічних премій «Квадрига» є німецька фундація «Веркштат Дойчланд» – суспільно-політична організація, що об’єднує представників політичних, ділових і мистецьких кіл з метою розвитку міжнародного діалогу та співпраці між країнами.

Основним символом фундації та самої премії є скульптурний ансамбль Квадрига на Брандербурзьких воротах у центрі Берліну, що символізує об’єднання Німеччини, Європи та єдність загальнолюдських цінностей.

Назва премії походить від скульптурної групи – четвірки коней.

У 2005 році премію «Квадрига» отримав колишній федеральний канцлер Німеччини Гельмут КОЛЛЬ.