Які гроші брати з собою в космос?

Науковці з британського Національного космічного центру та університету англійського міста Лестер пропонують нову валюту, яка може стати в нагоді міжпланетним мандрівникам, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Гроші вони вирішили назвати "квазі-універсальна інтергалактична деномінація", скорочено - куід. Це слово - quid – вже використовується в англійській мові як розмовний еквівалент назви британської валюти - фунта стерлінгів.

Міжгалактична валюта розрахована на те, щоб витримувати навантаження космічних подорожей; у монет немає гострих кутів, а в їх створенні не використовуються речовини, які могли б завдати шкоди здоров`ю космічних туристів. Створювали її учені на замовлення британської компанії Travelex, що спеціалізується на обміні валют.

"Жодна з існуючих платіжних систем, якими ми користуємося на Землі, - готівка, кредитні чи дебетові картки - не може застосовуватися в космосі, - каже професор Лестерского університету Джордж Фрейзер. - Будь-які предмети з гострими краями, такі як монети, можуть бути ризиком для астронавтів, а чіпи й магнітні смужки, що застосовуються на банківських картах на Землі, можуть бути пошкоджені космічною радіацією".

Застосування будь-яких технологічних рішень, які передбачають обмін інформацією із Землею, також може бути не дуже практичним, оскільки йдеться про величезні відстані, і, відповідно, на здійснення транзакцій втрачатиметься цінний час.

Куіди виготовляються з полімеру, який землянам добре знайомий завдяки його використанню в покритті непригарних пателень. У "монет" згладжені краї: навіть випавши з рук космічних мандрівників і розпочавши власну подорож у невагомості, вони не зможуть нічого пошкодити.

Експерти Національного космічного центру вважають, що регулярні подорожі в космос в найближчі п`ять років стануть поширеною практикою, а до 2050 р., ймовірно, на Місяці вже з`являться перші туристичні центри.

"Компанія Bigelow Aerospace в Сполучених Штатах вже розробляє надувний космічний готель, а фірма Virgin Galactic працює над створенням корабля SpaceShipTwo, тож незабаром космос стане доступнішим, ніж раніше, - пояснює професор Фрейзер в інтерв`ю Бі-бі-сі. - З часом нам доведеться запроваджувати універсальну валюту, якщо ми збираємося розвивати комерцію в космосі. Отже це цікава ініціатива".

Що до керівництва Travelex, то воно впевнене: "Це лише питання часу, але люди почнуть заходити в наші обмінні пункти і питати, чи є в нас куіди, які вони могли б витратити протягом двотижневого перебування в космічному готелі".

На сьогодні курс куіда в цій кампанії дорівнює 6,25 фунта стерлінгів, або 12,5 долара.