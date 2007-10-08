У Макіївці живцем згоріли дівчатка 2 і 5 років

У Червоногвардійському районі Макіївки на пожежі загинули дві дитини – дівчинки 2-х і 5 років.

Як повідомляє Головне управління МНС України в Донецькій області, пожежа сталася в житловому будинку барачного типу, 1950 року забудови, по вулиці Потьомкіна у селищі Карла Маркса, повідомляє Остров.

До моменту приїзду пожежників господареві будинку, 1984 г.р., вдалося вискочити через вікно. Його дружину, 1982 г.р., евакуювали рятувальники. Їх з опіками і численними порізами негайно доправили в опікове відділення Макіївської міської лікарні № 2. Жінка отримала термічні опіки верхніх дихальних шляхів і рук, стан середньої тяжкості. У чоловіка опіки І-ІІ ступеня обличчя, рук, ніг, спини, а також опік верхніх дихальних шляхів, стан важкий. Він намагався самостійно врятувати з вогню своїх дочок, 2000 і 2005 г.г. народження, проте йому цього зробити не вдалося...

Через відсутність на території селища пожежних гідрантів і водоймищ, воду доводилося неодноразово доставляти пожежними автомобілями.

Всього від Головного управління було задіяно 5 одиниць техніки і 25 чоловік особового складу.