Китайський художник знову продав свою пародію і знову за 4 млн. доларів

Картина "Різанина на Хіосі" китайського художника Юе Міньцзюня (Yue Minjun), пародійна версія однойменного полотна Ежена Делакруа, продана на гонконзькому аукціоні Sotheby`s за 4,1 мільйона доларів США (31,7 мільйона гонконзьких доларів), ставши найдорожчою картиною торгів. Агентство Bloomberg зазначає, що ця робота, як і дев`ять інших найдорожчих лотів аукціону, пішли до китайських покупців.

У червні 2007 року на лондонському аукціоні Sotheby`s картина Юе Міньцзюня, яка пародіює відомий "Портрет Папи Іннокентія X" пензля Дієго Веласкеса, була продана за 4,37 мільйона доларів.

Загальний підсумок гонконзьких торгів Sotheby`s виявився несподівано високим - 330,1 мільйона гонконзьких доларів (42,7 мільйона доларів США), тобто сумарна оптимістична оцінка виявилася перевищена вдвічі.

Юе Міньцзюнь - художник, чиї роботи стилістично близькі до цинічного реалізму – напряму, що виник у КНР наприкінці 80-х рр., – у них він зображає себе, прагнучи не до фізичної, а до психологічної схожості. Його автопортрети в результаті перетворюються на безглузді фігури з карикатурними обличчями і розтягнутим в широкій посмішці ротом.