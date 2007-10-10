Аварія на шахті в Луганській області: евакуювали понад 350 гірників

На шахті "Молодогвардійська" в Луганській області через аварію проведено евакуацію понад 350 гірників.

Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної воєнізованої грничорятувальної служби в Донецьку, о 20.10 9 жовтня на шахті "Молодогвардійська" (ВАТ "Краснодонвугілля") в результаті аварії електроустаткування був знеструмлений вентилятор головного провітрювання стовбура №2. У момент аварії в шахті перебувало 368 гірників робочої зміни. Всі вони були повідомлені про аварію, почалася екстрена евакуація всіх працівників на поверхню.

Прибулі на шахту рятувальники надали допомогу в виведенні людей на поверхню. О 21.55 всі люди з шахти були виведені. О 22.40 вентилятор головного провітрювання стовбура №2 був включений в роботу.

Рятувальники обстежили шахтні виробки. Перевищення концентрації метану виявлено не було. Під час евакуації ніхто не постраждав.