Слониха вбила співробітницю зоопарку
12:48, 10 жовтня 2007Разное
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Тварина наступила на жінку
Слониха вбила співробітницю Московського зоопарку. НС сталася при вантаженні тварини, повідомила РІА Новостиспівробітниця прес-служби зоосаду.
"Сьогодні вранці при вантаженні слонихи в спеціальну машину для відправки її з нашого зоопарку до Іспанії, з необережності загинула співробітниця зоопарку, яка багато років працювала з цими тваринами", - розповіли в прес-службі.
За словами співбесідниці агентства, слониха наступила на жінку, яка від одержаних травм померла.
Загибла - сорокалітня Ольга Гореловська - працювала в зоопарку багато років.
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