Слониха вбила співробітницю зоопарку

Слониха вбила співробітницю Московського зоопарку. НС сталася при вантаженні тварини, повідомила РІА Новостиспівробітниця прес-служби зоосаду.

"Сьогодні вранці при вантаженні слонихи в спеціальну машину для відправки її з нашого зоопарку до Іспанії, з необережності загинула співробітниця зоопарку, яка багато років працювала з цими тваринами", - розповіли в прес-службі.

За словами співбесідниці агентства, слониха наступила на жінку, яка від одержаних травм померла.

Загибла - сорокалітня Ольга Гореловська - працювала в зоопарку багато років.