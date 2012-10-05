Автомобіль в'їхав у вікно «Універсама» і загорівся: водій загинув

Як повідомили УНІАН в Татарбунарському райвідділі ДАІ, за свідченнями очевидців, «водій автомобіля «не вписався в поворот» через високу швидкість руху і в'їхав в загратоване вікно магазину «Універсам». В результаті зіткнення машина загорілася, але спільними зусиллями бригад рятувальників МНС і «швидкої допомоги», яка вчасно під’їхала, водія і трьох пасажирів вдалося врятувати від вогню, витягнувши із спотвореного легковика".

Всіх потерпілих було госпіталізовано.

Від одержаних травм водій помер, повідомили УНІАН у Татарбунарській райлікарні. Зараз медики борються за життя його дружини і 5-річної дочки, що також дістали тяжкі травми. Стан 2-річної доньки медики оцінюють як середньої тяжкості.

Під час аварії травмовано також один з покупців, що був у магазині, - в нього обличчя поранено осколками розбитого вікна «Універсаму».