Харківські прикордонники знайшли в лісі громадян Шрі-Ланки

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, два чоловіки та жінка заблукали в лісі після того, як їх кинув провідник.

Іноземні громадяни були виявлені на околиці села Старий Силків і навіть зраділи вартовим кордону, йдеться у повідомленні.