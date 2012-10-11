Харківські прикордонники знайшли в лісі громадян Шрі-Ланки
00:47, 11 жовтня 2012Разное
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Прикордонники відділу «Вовчанськ» спільно з групою реагування мобільної застави «Дергачі» Харківського загону затримали на східному кордоні України групу громадян Шрі-Ланки.
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, два чоловіки та жінка заблукали в лісі після того, як їх кинув провідник.
Іноземні громадяни були виявлені на околиці села Старий Силків і навіть зраділи вартовим кордону, йдеться у повідомленні.
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