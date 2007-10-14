Інспектора-еколога мало не вбив водій вантажівки-сміттєвозу

Поряд з історичним козацьким цвинтарем в селі Усатово Беляєвського району Одеської області під колесами вантажівки ледве не загинув керівник екологічного підрозділу Чорноморського гайдамацького об`єднання Костянтин САПОЖНИКОВ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ЧГО, К.САПОЖНІКОВ брав участь в плановому рейді козаків-екологів по незаконних сміттєвих звалищах Беляєвського району, що проводився спільно з журналістами одеської телекомпанії «Глас».

«Маючи повноваження громадського інспектора з охорони довкілля, він спільно з тележурналістами зупинив вантажівку-сміттєвоз, водій якої збирався скинути вантаж, - уточнив в інтерв`ю УНІАН лідер Чорноморського гайдамацкого об`єднання Сергій ГУЦАЛЮК, - і спробував скласти акт на порушника».

Проте водій вантажівки (держномер №47823ОВ), переговоривши по телефону з керівництвом автопідприємства, несподівано натиснув на газ і направив автівку на громадського інспектора. «Збивши бортом інспектора, вантажівка рвонула у бік міських кварталів», - додав С.ГУЦАЛЮК, - а учасники та свідки повідомили про інцидент в Беляєвський райвідділ міліції».

За словами С.ГУЦАЛЮКА, «К.САПОЖНИКОВ одержав тілесні пошкодження у вигляді сильного удару лівого плечового суглоба. Такий висновок зроблено лікарями Одеської обласної клінічної лікарні, які обстежили козака-інспектора».

Про вжиті заходи по розшуку і залученню до кримінальної відповідальності водія вантажівки-сміттєвозу повідомлено керівництву Чорноморського гайдамацького об`єднання, підсумував С.ГУЦАЛЮК.