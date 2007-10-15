У МНС кажуть, що приміщення ВР не горіли, а димилися

У Міністерстві з надзвичайних ситуацій спростовують інформацію, розповсюджену окремими ЗМІ, про пожежу в приміщенні комітетів Верховної Ради України в Києві.

Як повідомили УНІАН у черговій частині МНС, о 12.30 надійшла інформація про те, що в старому будинку за адресою вулиця Садова, 3, де колись розташовувалися комітети Верховної Ради, а нині проходять ремонтні роботи, виникла задимленість.

Як зазначили в МНС, цей випадок пов’язаний з проведенням зварювальних робіт. «Пожежні підрозділи навіть не доїхали до зазначеного місця, оскільки надзвичайну ситуацію було швидко ліквідовано і потреби в приїзді пожежників не було», - зазначили в МНС.