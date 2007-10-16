Глобус Адольфа Гітлера продадуть на аукціоні (фото)

91-річний американець вирішив виставити на аукціон глобус Адольфа Гітлера, якого він знайшов у квітні 1945 року в зруйнованій бомбардуваннями союзників резиденції фюрера під назвою "Орлине гніздо". Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AP.

До того моменту, як Джон Барсамян (John Barsamian), який брав участь у битвах Другої світової війни як рядовий, потрапив у високогірну резиденцію Гітлера, господаря будинку вже не було в живих, і практично все цінне майно було розграбоване - включаючи навіть шкіряну оббивку диванів.

Американець забрав з собою глобус фюрера, його пістолет і кинджал, а також ще декілька предметів. Протягом 60 років він зберігав реліквію у своєму каліфорнійському будинку, і розповідав про її існування лише близьким друзям.

За словами сина Барсамяна Баррі, його батько, що пережив смерть дружини і рак, вирішив продати глобус, поки сам здатний розповісти його історію і поділитися своїми спогадами про війну. Глобус буде проданий разом зі всією документацією, що дозволила американцеві відвезти його на батьківщину.

Як розповів представник аукціонного будинку, який проводить торги, існують навіть фотографії Барсаняна на руїнах "Орлиного гнізда", де він тримає глобус "як новонароджене немовля". Аукціон відбудеться в Сан-Франциско 13 листопада, оцінна вартість лота складає 15-20 тисяч доларів