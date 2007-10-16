Засідання Національної комісії зі зміцнення демократії (5 фото)

Президент України Віктор Ющенко виступає на засіданні Національної комісії зі зміцнення демократії та затвердження верховенства права в Києві у вівторок, 16 жовтня 2007 р.

Президент вважає, що без досягнення компромісу між усіма політичними силами неможливо збалансувати владу та забезпечити стабільність у державі.

Закликаючи членів комісії взяти активну участь у підготовці змін до Конституції, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що без оновлення Основного Закону важко вести дискусію про розвиток країни. Він вважає, що для забезпечення стабільності в державі необхідно встановити чіткі правила гри для вищих гілок влади, щоб унеможливити їх дисбаланс та запобігти спробам узурпації влади. Президент вчергове висловив своє негативне ставлення до політреформи 2004 року, назвавши її недолугою.

Водночас він вважає, що втілити в життя політреформу неможливо без досягнення компромісу між політичними силами, представленими у парламенті. «Ми виграємо не протистоянням, ми виграємо компромісом», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він вважає, що підсумки позачергових виборів дають унікальний шанс почати діалог між політичними силами і зняти з порядку денного дискусію, яка ділить країну на Схід і Захід.

Глава держави закликав політичні сили відкинути ряд «радикальних речей» і забезпечити діалог, завдяки якому настане спокій як у відносинах між гілками влади, так і в цілому в державі.

В.ЮЩЕНКО повторив свою позицію, що 2008 рік має бути присвячений питанню формування нової редакції Конституції.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН