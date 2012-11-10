Кабмін передав Мін'юстові конфісковану Тойоту

Про це сказано в розпорядженні №880-р від 7 листопада 2012 року, текст якого розміщений на Урядовому порталі.

Згідно з документом, «Тойоту Ленд Крузер» випущено в 2008 році, номер двигуна IV0025538.

Водночас цим розпорядженням прем'єр-міністр зобов'язав Міністерство внутрішніх справ забезпечити реєстрацію транспортного засобу.

Разом з тим урядове розпорядження не містить інформації, якою суд конфіскував позашляховик, і чому він передається Мінюсту.

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Нагадаємо, в 2011 році в ЗМІ розгорівся скандал після заяви народного депутата від Партії регіонів Валерія Коновалюка, що міністр юстиції Олександр Лавринович їздить на краденому автомобілі. За даними В.Коновалюка, цей автомобіль було вкрадено 28 січня 2010 року в Штутгарті й контрабандним шляхом ввезено до України.

В.Коновалюк припустив, що в Україні існує певна незаконна схема ввезення дорогих автомобілів до України шляхом передачі у власність держави крадених автомобілів.

У автомобільних салонах середня вартість «Тойота Ленд Крузер» становить близько 100 тис. доларів.