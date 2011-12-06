Лавринович їздить на краденому «Мерседесі»?

Депутат-регіонал Валерій Коновалюк звинувачує міністра юстиції Олександра Лавриновича у використанні краденого автомобіля.

Про це Коновалюк заявив на брифінгу у Верховній Раді.

"Службовий автомобіль Лавриновича був вкрадений у Штутгарті (Німеччина) 28 січня 2010 року та контрабандним шляхом ввезений до України", - заявив Коновалюк.

За його словами, рішенням Ужгородського суду від 2 листопада 2010 року автомобіль був легалізований на території України і переданий на користь держави.

14 квітня 2011 року автівка була зареєстрована у ДАІ, повідомив депутат.

"Міністр юстиції не може не знати, що користується краденим "Мерседесом", - зауважив Коновалюк.

"Я вимагаю провести публічне розслідування і дізнатися, як в державі реалізовується конфіскат", - підкреслив він.

Мова йде про Mercedes Benz GL 420. Власником автомобіля є компанія "Mercedes Benz лізінг".

Як відомо, останнім часом Коновалюк виступає на підтримку діяльності концерна "ЄДАПС", у якого виник конфлікт із Лавриновичем щодо визначення компанії, яка займатиметься друком біометричних паспортів.

Українська правда