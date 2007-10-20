Ющенко вручає ”Скіфського оленя” іранському режисеру (3 фото)
21:38, 20 жовтня 2007Разное
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Колись скіфи своє золото персам не віддавали
Президент України Віктор Ющенко вручає іранському режисеру, нинішньому голові журі «Молодості» Мохсену Махмальбафу приз, статуетку «Скіфський олень», за значний внесок в світове кіномистецтво на урочистій церемонії відкриття XXXVІІ Міжнародного кінофестивалю «Молодість» в Києві в суботу, 20 жовтня 2007 р.
Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН
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