Ющенко вручає ”Скіфського оленя” іранському режисеру (3 фото)

21:38, 20 жовтня 2007
Разное
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Колись скіфи своє золото персам не віддавали

Президент України Віктор Ющенко вручає іранському режисеру, нинішньому голові журі «Молодості» Мохсену Махмальбафу приз, статуетку «Скіфський олень», за значний внесок в світове кіномистецтво на урочистій церемонії відкриття XXXVІІ Міжнародного кінофестивалю «Молодість» в Києві в суботу, 20 жовтня 2007 р.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН

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