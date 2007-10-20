Ющенко вручає ”Скіфського оленя” іранському режисеру (3 фото)

Колись скіфи своє золото персам не віддавали

Президент України Віктор Ющенко вручає іранському режисеру, нинішньому голові журі «Молодості» Мохсену Махмальбафу приз, статуетку «Скіфський олень», за значний внесок в світове кіномистецтво на урочистій церемонії відкриття XXXVІІ Міжнародного кінофестивалю «Молодість» в Києві в суботу, 20 жовтня 2007 р. Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН

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