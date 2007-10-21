”Ледокол”-Бахматов розповідає, що робитиме, залишивши Comedy Club (6 фото)

Максим Бахматов, який раніше обіймав посаду генерального продюсера Comedy Club UA, повідомив про свої нові проекти. Він виступить генеральним продюсером фільму «Лицарі сорока островів» за однойменним романом російського письменника Сергія Лук’яненка, бюджет якого становить 17 млн. доларів. Це буде перший вітчизняний повнометражний фільм у жанрі фентезі. Другим проектом Максима Бахматова стане фільм «Анабіоз: Сон розуму» з бюджетом 3 млн. доларів. Разом з картиною буде видано продовження однойменної комп’ютерної гри. Нагадаємо, що влітку 2007 р. ”Ледокол” Бахматов пішов з поста генерального продюсера українського Comedy.

Фото Сергія Светлицького / УНІАН