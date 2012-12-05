Дівчинка зайшла до подружки, а опинилася за перилами балкона
00:43, 05 грудня 2012Разное
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У Севастополі рятувальники МНС прийшли на допомогу 8-річній дівчинці, яка перелізла через поручні балкона на третьому поверсі житлового будинку.
Як повідомили УНІАН у Територіальному управлінні МНС в місті Севастополі, дитину за балконом помітила сусідка, вона ж звернулася по допомогу в МНС. Прибувши на місце події, рятувальники висувною драбиною піднялися до школярки і спустили її на землю.
Перелякана дівчинка розповіла, що прийшла в гості до своєї подружки. У той час, коли вони гралися, з роботи повернувся батько подруги. А та ж вирішила приховати від батьків, що запросила до себе гостю, і сховала її в шафі. Як виявилося, чоловік приїхав додому, щоб взяти доньку і їхати разом з нею за покупками. Залишившись одна у квартирі своєї подружки, дівчинка вирішила спуститися з балкона. Вона перелізла через перила, а потім злякалася висоти.
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