Дівчинка зайшла до подружки, а опинилася за перилами балкона

Як повідомили УНІАН у Територіальному управлінні МНС в місті Севастополі, дитину за балконом помітила сусідка, вона ж звернулася по допомогу в МНС. Прибувши на місце події, рятувальники висувною драбиною піднялися до школярки і спустили її на землю.

Перелякана дівчинка розповіла, що прийшла в гості до своєї подружки. У той час, коли вони гралися, з роботи повернувся батько подруги. А та ж вирішила приховати від батьків, що запросила до себе гостю, і сховала її в шафі. Як виявилося, чоловік приїхав додому, щоб взяти доньку і їхати разом з нею за покупками. Залишившись одна у квартирі своєї подружки, дівчинка вирішила спуститися з балкона. Вона перелізла через перила, а потім злякалася висоти.