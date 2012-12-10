На київські вулиці повернуть евакуатори

Перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Олександр Мазурчак заявляє про плани влади Києва відновити роботу евакуаторів для боротьби з порушниками правил паркування автомобілів.

Про це О.Мазурчак сказав в інтерв'ю газеті "Ділова столиця".

"Щодо роботи евакуаторів вже підготовлено розпорядження КМДА. З-під заборонних знаків евакуатори відправлятимуть припарковані автомобілі на штрафні майданчики. А тих, хто порушить часткове обмеження, просто перемістять в інше місце", - сказав О.Мазурчак.

Перший заступник голови КМДА уточнив, що зараз формується перелік вулиць, паркування на яких буде заборонено або повністю, або частково: і парні числа - на одному боці, у непарні - на іншому.

"Для нас основне лихо - це не ті автомобілі, що їздять, а навпаки, ті, які нікуди не виїжджають. Їх заносить снігом, і через кілька днів снігопаду вони перетворюються на величезні замети. А в зливових стоках під ними застоюється вода. Отже, потрібно підняти грати і прочистити стік. Тому основні проблеми виникають не в центрі, де люди постійно приїжджають і виїжджають, а там, де вони живуть і залишають машини на ніч. І наші евакуатори в основному працюватимуть ночами", - додав О.Мазурчак.